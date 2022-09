Depois do 1-1 caseiro com o Borussia Mönchengladbach e do mesmo resultado em casa do Union Berlim, desta vez uma igualdade frente a um rival que tem cinco empates em seis jornadas -- tem ainda uma derrota -- e que justificou plenamente o ponto conquistado num desafio em que atirou uma bola ao 'ferro' e viu o VAR anular-lhe um golo.

Bayern Munique, Hoffenheim, Friburgo, com menos um jogo, e Borussia Dortmund, que perdeu, repartem o comando com 12 pontos.

No Allianz Arena, aos 36 minutos, o jovem francês Mathys Tel, que completou 17 anos em abril, estreou-se a marcar pelo Bayern, tornando-se o mais novo de sempre no clube a faturar na 'Bundesliga', ao rematar de primeira com o pé esquerdo um cruzamento do defesa canadiano Alphonso Davies.

Depois de ver um golo anulado pelo VAR por pretensa falta, o Estugarda viu a sua reação no início da etapa complementar recompensada em pressão ofensiva, com a bola a chegar ao médio Chris Fuhrich, que, sobre a direita, rematou cruzado para o 1-1.

Foi outro 'menino' a devolver a liderança aos bávaros, nomeadamente Jamal Musiala, de 19 anos, que aos 60 minutos, na área, 'bailou' diante de um adversário antes de atirar, de pé esquerdo, fazendo o 2-1.

Aos 74 minutos, de fora da área, o guineense Serhou Guirassy disparou à trave, mas aos 90+2 não tremeu a converter um penálti que conferiu justiça ao marcador, deixando a equipa no 13.º posto, com cinco pontos.

Em Berlim, Kerem Demirbay colocou, aos 49 minutos, o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, na frente face ao Hertha, que deu a volta com tentos dos médios Suat Serdar, aos 56, e Marco Richter, aos 74, antes de Patrik Schick, aos 80, igualar definitivamente a dois.

O Leverkusen é 16.º, com apenas quatro pontos, enquanto o Hertha Berlim está dois lugares acima, com mais um ponto.

O Eintracht Frankfurt, que o Sporting venceu (3-0) a meio da semana para a 'champions', perdeu por 1-0 em casa ante o Wolfsburgo, com um golo solitário do francês Maxence Lacroix, aos 60 minutos, que deixa o rival dos 'leões' no 11.º posto, com oito pontos.

O internacional português Raphael Guerreiro nada pôde fazer para impedir a derrota do Borussia Dortmund, por robusto 3-0, na visita ao Leipzig, de André Silva (entrou aos 85 minutos), com tentos dos húngaros Willi Orban e Dominik Szoboszlai, respetivamente aos seis e 45 minutos, e do maliano Amadou Haidara, aos 84. Deixou, assim, o comando em solitário.

Com goleada por 4-1 ao Mainz, reduzido a 10 unidades aos 41 minutos, ainda com 0-0, o Hoffenhaim juntou-se ao quarteto da frente, que pode ser desfeito se o Freiburgo pontuar domingo na receção ao Borussia Mönchengladbach.

Ainda hoje, o Schalke 04 recebe o Bochum.

RBA // PFO

Lusa/Fim