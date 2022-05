Ainda o apito final do jogo no Estádio da Luz, com o Benfica, que os portistas venceram por 1-0, relativo à penúltima jornada do campeonato não tinha soado, e já as ruas estavam cobertas de pessoas que, em êxtase, celebravam a conquista do título nacional.

À medida que o tempo passava, após o final do jogo, cada vez mais pessoas se juntaram naquela que é o habitual palco de festas das conquistas do clube, numa antecipada romaria de São João.

Para Luís Almeida, sócio portista equipado a rigor, a vitória do campeonato do FC Porto concretizada no Estádio da Luz teve um sabor especial.

"Já estava à espera. Era certinho que este ano não nos ia escapar. Voltar a festejar em pleno Estádio da Luz é a cereja no topo do bolo. Tinha que vir festejar, mas ainda falta a taça", disse entre palmas e gritos de apoio ao clube.

A festa vai continuar pela noite dentro e o itinerário da maior parte dos adeptos passa por seguir até ao Estádio do Dragão para esperar os novos campeões.

Filipa Moniz, com a filha Luana, de dois anos, ao colo, e o filho Tiago pela mão, garantiu, com destreza que "a noite ainda é uma criança" e que "hoje é para a festa".

"Eles [os filhos] até ficam chateados comigo se não viessem para a festa. Amanhã [domingo], ninguém trabalha, por isso vamos celebrar. Vamos ainda para o Dragão. Vai ser toda a noite", garantiu.

A noite no Porto promete ser longa. Começou na Avenida dos Aliados e segue animada em direção ao Estádio do Dragão, onde os adeptos portistas vão receber a equipa campeã.

JYA // AMG

Lusa/Fim