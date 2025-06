AVS empata com o Vizela e garante manutenção na I Liga de futebol

Vizela, Braga, 01 jun 2025 (Lusa) -- O AVS garantiu hoje a permanência na I Liga de futebol, ao empatar 2-2 com o Vizela, na segunda mão do play-off de acesso à próxima edição, para a qual partiu com uma vantagem de 3-0.