"A ligação de Nélson Oliveira ao Vitória Sport Clube vai estender-se até junho de 2026. A sociedade desportiva do clube e o ponta de lança natural de Barcelos, que tinha contrato válido até junho de 2025, acordaram a renovação por mais um ano", refere a nota publicada no site oficial.

Autor de dois golos em 17 internacionalizações pela seleção portuguesa, quatro para o Euro2012, o dianteiro representa os minhotos desde janeiro de 2024, tendo contribuído com dois golos e duas assistências em 18 partidas para o quinto lugar da época 2023/24, ainda marcada pela melhor pontuação absoluta da história vitoriana (63 pontos).

Na presente temporada, Nélson Oliveira soma seis golos e cinco assistências em 39 jogos oficiais, repartidos pela I Liga, prova em que o Vitória ocupa o sexto lugar, e pela Liga Conferência, competição na qual a equipa de Guimarães atingiu os oitavos de final.

Formado no Santa Maria, emblema do concelho de Barcelos, no Sporting de Braga, no Bairro da Misericórdia e no Benfica, o avançado jogou como sénior, em Portugal, pelo Benfica, durante as temporadas 2011/12 e 2014/15, pelo Rio Ave, na época 2009/10, e pelo Paços de Ferreira, em 2010/11, sempre por empréstimo das 'águias'.

O ponta de lança jogou pela primeira vez no estrangeiro durante a época 2012/13, nos espanhóis do Deportivo da Corunha, e rumou depois aos franceses do Rennes (2013/14) e aos britânicos do Swansea (2014/15), do Nottingham Forest e do Norwich City (2015/16), ainda por empréstimo dos 'encarnados'.

Vice-campeão mundial sub-20 em 2011, o dianteiro passou a jogar pelo Norwich a título definitivo em 2016/17, e esteve no Reading, de Inglaterra, em 2018/19, antes de rumar à Grécia, para jogar no AEK de Atenas, entre 2019 e 2021, e no PAOK de Salónica, entre 2021 e 2023, e à Turquia, onde representou o Konyaspor na primeira metade de 2023/24.

