Internacional pelo Brasil nos escalões jovens, Lucas Piazón completa 27 anos na próxima quarta-feira e assinou contrato com os minhotos até 2025.

O jogador já foi orientado por Carlos Carvalhal, no Rio Ave, na época passada, na qual marcou quatro golos em 23 jogos. Esta temporada, alinhou por 12 vezes pelos vila-condenses e marcou dois golos.

Como sénior, e além do Chelsea, Lucas Piazón já jogou nos espanhóis do Málaga, nos holandeses do Vitesse, nos alemães do Eintracht Frankfurt, nos ingleses do Reading e do Fulham e nos italianos do Chievo, sempre por empréstimo dos 'blues', clube ao qual esteve ligado desde 2011.

