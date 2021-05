O dianteiro, de 25 anos, chegou ao clube do Bessa em agosto de 2020 e terminou a primeira experiência fora do seu país natal com apenas um golo em 16 aparições, quatro das quais como titular, depois de ter despontado pelo recém-campeão das Honduras.

O negócio incluía uma opção de compra, que a SAD liderada por Vítor Murta decidiu não acionar, pelo que Jorge Benguché já se despediu em definitivo do Boavista e rumou ao estágio da seleção dos 'catrachos', na companhia do também 'axadrezado' Alberth Elis.

A formação de Jesualdo Ferreira garantiu na quarta-feira a permanência na I Liga, com uma reviravolta no estádio do Gil Vicente (2-1), em jogo da 34.ª e última ronda, somando 36 pontos, cinco acima da zona de descida e dois sobre a vaga de acesso ao 'play-off'.

