"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o AZ Alkmaar para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Evangelos Pavlidis, por um montante de 18 milhões de euros (ME), ao qual acresce um valor de dois ME pago em função de objetivos pré-definidos", lê-se no comunicado enviado pelos 'encarnados' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O ponta de lança, que marcou seis golos nas 38 presenças na seleção grega, foi formado nos alemães do Bochum e conta passagens pela equipa B do Borussia Dortmund e pelo Willem II antes de rumar, em 2021/22, ao AZ Alkmaar, ao serviço do qual marcou, na última época, 33 golos, 29 deles na Liga neerlandesa.

De acordo com o mesmo comunicado do Benfica, o AZ Alkmaar vai ficar com 10% do valor da mais-valia de uma transferência futura do jogador, que fica 'preso' a uma cláusula de rescisão de 100 ME.

