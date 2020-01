Avançado do Sporting Luiz Phellype tem rotura no ligamento cruzado anterior

O avançado do Sporting Luiz Phellype contraiu, na segunda-feira, uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida diante do Marítimo, para a I Liga portuguesa de futebol, informou hoje o clube de Alvalade.

desporto

Lusa

desporto/avancado-do-sporting-luiz-phellype-tem-rotura_5e306f27f0a7d5128299d71a