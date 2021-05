"Regresso a uma casa que me é muito familiar, onde sinto que me dão muito valor e onde também já fui muito feliz. Agora, quero continuar a sê-lo", afirmou Diana Silva em declarações reproduzidas no 'site' do Sporting.

Durante as primeiras quatro temporadas no Sporting, Diana Silva, de 25 anos, conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, tendo rumado ao futebol inglês para ingressar no Aston Villa.

A avançada conta com 64 jogos e 14 golos pela seleção nacional e, depois da sua primeira aventura no estrangeiro, quer trazer "experiência" para o balneário das 'leoas'.

"Acho que trago mais experiência, o que pode beneficiar a equipa, porque posso ajudar também as jogadoras mais novas com a minha qualidade, sabedoria e tudo aquilo que já vivi no futebol. Vai ser um processo mútuo e estou ansiosa por poder partilhar o espaço com as mais jovens", concluiu a atleta.

DN // AJO

Lusa/fim