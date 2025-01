Na competição organizada pelo Sporting, na pista coberta instalada da Expocentro, Auriol Dongmo, campeã do mundo 'indoor' em Belgrado2022 e que esteve ausente dos Jogos Olímpicos Paris2024, impôs-se na competição, com um arremesso a 18,29 metros, à frente da também atleta 'leonina' Jessica Inchude, que conseguiu 17,88.

No concurso masculino, o agora atleta do Sporting Tsanko Arnaudov também venceu folgadamente, com um lançamento a 19,90.

O cubano Juan Miguel Echevarría, vice-campeão olímpico do salto em comprimento em Tóquio2020, era o 'cabeça de cartaz' do 'meeting', no seu regresso desde os Jogos disputados em 2021, mas quedou-se pelo quinto posto, com 7,48 metros.

Echevarría, de 26 anos, deixou a seleção cubana em 2022, alegando "motivos pessoais" e, no ano seguinte, radicou-se em Portugal, passando, em abril do ano passado, a ser treinado por Ivan Pedroso, em Guadalajara, em Espanha.

O campeão do mundo em pista coberta em Birmingham2018 e vencedor da Liga Diamante de 2019 foi batido pelo espanhol Jaime Guerra, que venceu o concurso e se apurou para os Europeus Apeldoorn2025 com 7,95 metros, ficando ainda atrás do brasileiro Almir dos Santos (7,65) e dos espanhóis Eusebio Caceres (7,55) e Lucas Rodríguez (7,51).

Irati Mitxelena venceu a competição feminina do salto em comprimento, com a marca de 6,62 metros, e a também espanhola Carmen Aviles levou a melhor nos 400 metros, com o registo de 52,95 segundos, enquanto Omar Elkhatib (Sporting) foi o mais rápido nas duas voltas à pista, com o tempo de 47,55.

Gorete Semedo (AC Póvoa de Varzim), com 7,38 segundos, e Carlos Nascimento (Sporting), em 6,64, a quatro centésimos de segundo da marca de apuramento direto para Apeldoorn2025, dominaram nos 60 metros, enquanto o italiano Nicolò Giacalone, com o tempo de 7,96, e Catarina Karas (Jardim da Serra), em 8,33, venceram nos 60 metros barreiras.

Nos 1.500 metros venceram João Pedro Santos (Sporting), com o tempo de 03.42,40 minutos, e a checa Diana Mezulianiková, em 04.17,59, enquanto os italianos Mateus Oliveri e Pamela Crosse saíram vencedores nos concursos de salto com vara, com 5,55 metros, e altura, com 1,72, respetivamente.

