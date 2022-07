Na sua página oficial, o clube do português João Félix refere que o extremo Samuel Lino "se tornou num pilar fundamental da equipa de Barcelos, tendo disputado 99 encontros, e marcado cinco golos, assumindo-se como uma referência ofensiva da equipa e da liga portuguesa".

"Samuel Lino é um jogador polivalente, que pode jogar de ambos os lados, e destaca-se pela sua velocidade e grande capacidade de enfrentar os defesas adversários. Assim, o nosso clube terá um futebolista jovem, com e experiência no futebol europeu e com grande margem de progressão", refere o clube madrileno.

Em maio passado, o treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, revelou que o Atlético de Madrid iria pagar 6,5 milhões de euros ao Gil Vicente pelo passe do extremo brasileiro, acrescentando que o clube minhoto manterá ainda 20% do passe do atleta de 22 anos.

Samuel Lino foi importante no feito do Gil Vicente que conquistou uma inédita presença nas competições europeias, ao garantir o quinto lugar.

