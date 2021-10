O espanhol Pedro Rodríguez assinou o terceiro tento na competição e colocou os romanos em vantagem, aos 18 minutos, mas a Atalanta reagiu em cima do intervalo e repôs a igualdade, aos 45+1, através do colombiano Duván Zapata.

A formação comandada por Maurizio Sarri voltou para a frente do marcador, aos 74 minutos, graças ao nono golo do 'inevitável' Ciro Immobile, melhor 'artilheiro' da Serie A, e quando se perspetivava o triunfo dos visitantes, Marten de Roon aproveitou as facilidades concedidas pelos 'laziali' e resgatou o empate para a equipa de Bérgamo, em tempo de compensação.

As duas formações seguem, assim, separadas por um ponto na classificação, com a Atalanta em quinto, com 19, e os romanos em sexto, com 18.

