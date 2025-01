Apesar de ter somado o 14.º jogo consecutivo sem perder para o campeonato, a formação de Bérgamo logrou também a segunda igualdade seguida na Serie A, num jogo atípico, em que o segundo melhor ataque da liga rematou apenas quatro vezes à baliza.

A equipa de Rui Patrício, suplente, soma agora 42 pontos, a dois do Nápoles, que, no domingo, recebe o Verona sabendo desde já que manterá a liderança, qualquer que seja o resultado.

Por outro lado, o Inter Milão tem dois jogos a menos e soma 40 pontos, podendo ameaçar o segundo lugar da Atalanta. A Udinese, por seu turno, não perde há quatro jogos e é nona.

À mesma hora, o Lecce foi a casa do Empoli vencer por 3-1 e afastar-se da zona de despromoção, estando as duas equipas agora igualadas na tabela, com 20 pontos.

Ainda hoje, joga-se o dérbi de Turim entre Torino e Juventus, que será adversária do Benfica no fecho da fase de liga da Liga dos Campeões, enquanto Sérgio Conceição se estreia na Serie A ao comando do AC Milan, na visita ao Cagliari.

SIF // VR

Lusa/fim