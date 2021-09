Em comunicado, o organismo que representa 247 clubes considerou que o novo projeto da FIFA "teria um impacto direto e destrutivo" no futebol e "colocaria em risco a saúde e o bem-estar dos jogadores".

"A ECA acompanha com grande preocupação a campanha lançada pela FIFA. Não existiu qualquer consulta real aos clubes e isso é uma violação direta e unilateral de certas obrigações legais", defendeu o organismo, liderado pelo presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

A associação acrescentou ainda que é "urgente negociar e chegar a um acordo conjunto" com a FIFA para a reformulação do calendário internacional, com menos janelas para as seleções nacionais.

Além da ECA, também o presidente da UEFA, a CONMEBOL e vários organismos do futebol português, entre eles a federação e a Liga de clubes, demonstraram que são contra a realização de um Mundial de dois em dois anos.

Na próxima semana, a FIFA vai ouvir as suas 211 federações membro sobre este projeto, que tem sido publicamente defendido pelo seu diretor de desenvolvimento, o francês e ex-treinador Arsène Wenger.

