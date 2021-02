Na Rod Laver Arena, Barty , de 24 anos, conquistou com relativa facilidade o triunfo diante a 57.ª colocada da hierarquia feminina, de 28 anos, em dois 'sets', em uma hora e 11 minutos.

Na próxima ronda do primeiro 'major' da temporada, Barty, semifinalista em Melbourne há um ano, vai defrontar a checa Karolina Muchova, 27.ª do circuito, que se impôs à belga e mais experiente Elise Mertens, 16.ª do mundo, em duas partidas, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 7-5, em uma hora e 58 minutos.

