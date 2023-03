Quando convidei o Paulo Pinheiro para este episódio, administrador do Autódromo Internacional do Algarve, confesso que estava muito curioso, como é que o sonho de alguém acabou por dar origem a uma obra incrível, um hub dos desportos motorizados no sul do país. Depois de conhecer o Paulo, essa curiosidade foi realmente satisfeita e percebo como foi possível. A sua visão, as suas sinergias, o facto de acreditar infinitamente que é possível, são realmente diferenciadores.

Nsta ida ao Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, ficámos a saber mais sobre o seu percurso, a sua visão para o Algarve, para o futuro do autódromo e desportos motorizados em geral.

Um episódio que sai na véspera do Moto GP que irá arrancar já no fim de semana.