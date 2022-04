Já após a expulsão de David Simão, aos 45 minutos, o Arouca garantiu o regresso aos triunfos, após quatro encontros sem vitórias, com dois golos de André Silva (55 e 59), o segundo com um remate ainda atrás do meio-campo, com Lucas Cunha a reduzir aos 90+2.

O Gil Vicente, que também viu Giorgi Aburjania ser expulso aos 90 minutos, mantém a quinta posição, com 46 pontos, agora a seis do Sporting de Braga (quarto), enquanto o Arouca segue no 15.º posto, com 26, cinco acima dos lugares de despromoção.

