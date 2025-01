"O nosso objetivo é reforçar a transparência das decisões com recurso ao VAR e garantir a sua melhor compreensão entre os adeptos", justificou Max Eberl, membro da comissão da federação alemã de futebol (DFB) que desenvolveu o projeto e diretor desportivo do Bayern Munique.

A iniciativa vai começar nos estádios do Bayer Leverkusen, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Freiburg, St. Pauli e Leipzig, da primeira divisão, e do Fortuna Düsseldorf, do escalão secundário.

Os árbitros comunicarão com o público sempre que examinarem as imagens do VAR e sempre que tomar uma decisão como um fora de jogo, de acordo com as informações dos responsáveis pelos monitores, ou reverter uma medida tomada no decurso do lance em causa.

O facto da experiência contemplar os três primeiros do campeonato -- Bayern, Leverkusen e Frankfurt -- reforça o acolhimento da medida na liga germânica, que fará com que essa comunicação integre igualmente as transmissões televisivas.

Desde a sua introdução, o VAR tem sido objeto de "discussões controversas" e o teste desta medida constitui "o primeiro passo claro para mais esclarecimentos", considerou o diretor de arbitragem da DFB, Knut Kircher.

Na sua comunicação, o árbitro deve especificar qual a ação que foi revista, o resultado da revisão e a sua decisão final antes de retomar o jogo.

