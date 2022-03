Meler, de 35 anos, contará em Manchester com os árbitros assistentes Mustafa Eylsoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o italiano Paulo Valeri, assistido pelo também turco Abdulkadir Bitigen.

O campeão português Sporting chega ao segundo jogo em Manchester depois de ter sido goleado no Estádio José Alvalade por 5-0.

Já na Liga Europa, com o FC Porto a entrar em campo também na quarta-feira, diante do Lyon no Estádio do Dragão (17:45), em jogo da primeira mão dos oitavos de final, a UEFA indicou o árbitro espanhol José Maria Sánchez.

Sánchez, de 38 anos, será coadjuvado pelos assistentes Raúl Cabañero e Iñigo, e no VAR estará José Luís Munuera.

Este mesmo árbitro espanhol foi indicado pela UEFA para o recente jogo da segunda mão dos 'play-offs' da Liga Europa entre Sporting de Braga e Sheriff, em Braga, que deu o apuramento aos minhotos, no desempate por grandes penalidades (2-0, 3-2).

Para o jogo entre Sporting de Braga e Mónaco, também da primeira mão dos 'oitavos' da Liga Europa, a UEFA deverá divulgar na terça-feira o nome do árbitro.

