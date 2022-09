Segundo o sítio oficial da UEFA, Jovanovic arbitrará o jogo do Estádio José Alvalade, marcado para as 17:45 de terça-feira, auxiliado pelos compatriotas Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, enquanto Novak Simovic será o quarto árbitro.

Por seu lado, o italiano Paolo Valeri, assistido pelo compatriota Massimiliano Irrati, será o responsável pelo VAR, no jogo da segunda jornada do Grupo D, que é comandado precisamente pelos 'leões' e os ingleses.

Na primeira ronda, o Sporting venceu por 3-0 no reduto do estreante Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, enquanto o Tottenham superou em casa o Marselha por 2-0.

No Estádio do Dragão, onde o FC Porto recebe o Club Brugge a partir das 20:00, a equipa de arbitragem é grega, com Sidiropoulos a ter como assistentes Polychronis Kostaras e Lázaros Dimitriadis, com Aristotelis Diamantipoulos como quarto árbitro.

O também helénico Agelos Evangelou estará no VAR, no qual terá como assistente o italiano Marco Di Bello.

Na primeira ronda do Grupo D, o FC Porto perdeu por 2-1 no reduto do Atlético de Madrid, enquanto o Club Brugge venceu em casa o Bayer Leverkusen por 1-0.

