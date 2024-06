ÀS 21:02 locais (20:02 em Lisboa), arrancou a 17.ª edição do Campeonato da Europa, que contará com um total de 51 jogos, 36 na fase de grupos e 15 a eliminar, dos 'oitavos' até à final de Berlim, agendada para 14 de julho.

O embate entre os alemães - vencedores da prova em 1972 e 1980, como RFA, e ainda em 1996 - e os escoceses conta para a primeira jornada do Grupo A, que também inclui as seleções da Suíça e da Hungria, que se defrontam no sábado.

Antes, com muitos ilustres na tribuna, como o treinador português José Mourinho, realizou-se uma breve e colorida cerimónia de abertura, que incluiu uma homenagem a Frank Beckenbauer, campeão mundial como jogador e selecionador pela 'Mannschaft', falecido em 07 de janeiro, com 78 anos.

A mulher do 'Kaizer', Heidi Burmester, trouxe para o relvado a Taça Henri Delaunay, na companhia dos dois capitães vivos das seleções alemãs campeãs da Europa, Bernard Dietz (1980) e Jürgen Klinsmann (1996).

A edição de 2024 é a terceira do Europeu com 24 seleções, entre as quais a estreante absoluta Geórgia e a Sérvia, que participa pela primeira vez a solo, após o fim da Jugoslávia.

Pela nona vez, e oitava consecutiva, também estará a seleção portuguesa, que repete as presenças das edições de 1984 (meias-finais), 1996 (quartos de final), 2000 (meias-finais), 2004 (final), 2008 (quartos de final), 2012 (meias-finais), 2016 (vencedor) e 2020 (oitavos de final).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Os 51 encontros do Euro2024 vão disputar-se em 10 estádios, de 10 cidades, mais precisamente em Berlim, Colónia, Dortmund, Dusseldorf, Estugarda, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig e Munique.

Na fase de grupos, até 26 de junho, as 24 seleções estão divididas em seis grupos, qualificando-se os dois primeiros de cada agrupamento e ainda os quatro melhores terceiros colocados, o que significa que só 'caem' oito equipas.

Depois, segue-se a fase a eliminar, com a realização dos oitavos de final (29 de junho a 02 de julho), dos quartos de final (05 e 06 de julho), das meias-finais (09 e 10 de julho) e da final (14 de julho), para encontrar o sucessor da Itália.

