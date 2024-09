"Estou a fechar este capítulo da minha vida. Obrigado por esta magnífica aventura tricolor e até breve", escreveu o avançado francês do Atlético de Madrid, de 33 anos, após 137 jogos, 44 golos e 32 assistências pelos 'blues'.

Antoine Griezmann, que ainda há poucos meses foi um dos capitães da França na caminhada até às meias-finais do Euro2024, conquistou pela seleção gaulesa o Mundial de 2018 e a Liga das Nações de 2021.

"É com profunda emoção que anuncio a minha retirada como jogador da seleção francesa, depois de 10 anos incríveis. Hoje é tempo de virar a página e abrir caminho à nova geração", refere num vídeo com os seus principais momentos nos 'blues'.

Por duas vezes suplente utilizado no Euro2024, nomeadamente na derrota nas meias-finais frente à Espanha (2-1), o jogador do Atlético Madrid toma agora uma decisão que contraria o que garantiu no programa Téléfoot, este mês, que não queria deixar de jogar na seleção.

"Não, para mim a seleção francesa é algo muito importante, um motivo de orgulho, sempre quis desde pequeno", garantiu, acrescentando que esteve "sempre lá" e "sempre quis jogar para representar a França".

Da sua lista de distinções individuais constam os títulos de melhor jogador e marcador do Euro2016, para além de figurar ainda como o quarto melhor marcador da história da seleção (44 golos).

Griezmann estreou-se pela seleção francesa na vitória da França sobre os Países Baixos (2-0), num jogo particular em 05 de março de 2014, e realizou o último frente à Bélgica (2-0), em 09 de setembro, para a Liga das Nações de 2024.

O internacional francês conquistou ainda, pelo Atlético de Madrid, uma Liga Europa (2018), uma Supertaça Europeia (2018) e uma Supertaça de Espanha (2014). Pelo FC Barcelona, em 2010, Griezmann ajudou a ergueu a Taça do Rei.

APS // PFO

Lusa/Fim