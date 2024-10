Ante o italiano Luciano Darderi, o austríaco de 31 anos cedeu por 7-6 (8-6) e 6-2 para receber, depois, uma ovação de pé das bancadas na capital austríaca, retirando-se após uma carreira encurtada por uma lesão num pulso.

Thiem, que venceu o US Open de 2020, não conseguiu voltar à sua forma habitual depois desta lesão e, hoje, despediu-se de uma carreira em que perdeu outras três finais do Grand Slam, em Roland Garros, em 2018 e 2019, e no Open da Austrália, em 2020.

Thiem estava atualmente no 318.º lugar do ranking ATP (Darderi, aos 22 anos, é 42.º), tendo sido ovacionado por perto de 10 mil espctadores, agradecendo aos adeptos "o apoio nestes anos sensacionais".

"Esta viagem foi um sonho, em absoluto", declarou.

Ao todo, venceu 17 torneios do circuito mundial ATP, com destaque para o triunfo de 2020 no US Open ante Alexander Zverev, antes da rotura de ligamento no pulso direito, em 2021, antecipar o fim de uma carreira com 348 vitórias e 215 derrotas.

