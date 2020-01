Antiga número um Caroline Wozniacki termina carreira com derrota na 3.ª ronda

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, líder do 'ranking' mundial entre 2010 e 2012, terminou hoje a carreira com uma derrota em três 'sets' na terceira ronda do Open da Austrália.

Lusa

