Para dar a primeira medalha à Áustria na prova de fundo olímpica, Kiesenhofer cumpriu os 137 quilómetros, entre o parque Musashinonomori e o autódromo internacional de Fuji, em 3:52.45 horas.

Com um ataque já dentro do autódromo, a holandesa Annemiek van Vleuten garantiu a medalha de prata, cortando a meta 1.15 minutos depois da austríaca.

Na terceira posição, tal como no Rio2016, terminou a italiana Elisa Longo Borghini, a 1.29 minutos de Kiesenhofer.

A campeão olímpica no Rio de Janeiro, a holandesa Anna van der Breggen, foi apenas 15.ª posicionada, a 1.46 minutos da sucessora no lugar mais alto do pódio.

