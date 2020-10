Os angolanos abriram o marcador em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, por intermédio do experiente Mateus, avançado do Penafiel, que viria a bisar aos 77, antes de Gelson Dala, do Rio Ave, selar o triunfo dos 'palancas negras', aos 79.

Além de Mateus e Gelson Dala, Angola apresentou neste jogo mais três jogadores que atuam em Portugal: Hugo Marques (Farense), Show (Boavista) e Kadú (Sporting de Espinho).