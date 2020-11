O avançado congolês Kebanu foi o autor do golo da RD Congo, aos 64 minutos, na sequência de um remate rasteiro, que deixou 'pregado' o guarda-redes angolano Hugo Marques.

Com o resultado deste jogo, da quarta jornada do grupo D, Angola mantém-se na última posição com apenas um ponto e com hipóteses remotas de qualificação, enquanto a RD Congo ocupa a terceira posição com seis pontos.