Em jogo disputado em casa do Gana, a contar para a primeira jornada do Grupo F, o único golo foi marcado por Milson, aos 90+3, num jogo em que os anfitriões demonstraram ligeira superioridade ao longo dos 90 minutos.

Os angolanos, com três pontos, partilham a liderança do Grupo F, com o Sudão, que, na quarta-feira, venceu o Niger por 1-0.

A seleção angolana volta a jogar na próxima segunda-feira, em Luanda, na receção ao Sudão, em jogo da segunda jornada.

O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.

