O avançado internacional português, numa grande penalidade, marcou o primeiro golo do Eintracht Frankfurt, aos 30 minutos, com a equipa forasteira a ampliar a vantagem aos 37, com um golo de Bas Dost, antigo jogador do Sporting.

Na segunda parte, o Eintracht chegou ao terceiro aos 71, por Rode, com o golo do Hertha Berlim a chegar aos 78, num autogolo de Hinteregger.

Com esta vitória, o Eintracht Frankfurt lidera a Bundesliga de forma provisória, somando quatro pontos, enquanto o Hertha é sexto, com três pontos.

