Aos 86 minutos, um golo de cabeça do português, a concluir uma jogada de contra-ataque que ajudou a iniciar, antes de concluir após cruzamento do sérvio Kostic, decidiu a contenda.

O português fez o 22.º golo na Bundesliga esta época, no dia em que cumpriu o jogo 50 na prova, e isolou-se no segundo lugar da lista de melhores marcadores, a 13 do polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique).

Antes, um autogolo de Schulz tinha adiantado os forasteiros, aos 11 minutos, mas o outro defesa do Dortmund, Hummels, igualou o resultado aos 45 minutos, marcando na baliza certa desta feita.

O segundo tempo foi um 'festival' de falhanços, com o Frankfurt a 'cercar' a área do Borussia durante largos minutos, com poucos momentos de resistência da equipa de Raphäel Guerreiro, que hoje foi titular e cumpriu o 150.º jogo pelo Dortmund.

O resultado deixa a formação de André Silva mais segura no quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, com 50 pontos, agora mais sete do que o rival, que é quinto e foi alcançado pelo Bayer Leverkusen.

O sexto classificado venceu hoje o lanterna-vermelha Schalke 04 por 2-1, com golos do argentino Alario (26) e do checo Schick (72). O holandês Huntelaar (81) ainda reduziu, já com Gonçalo Paciência em campo, desde os 74.

O Schalke é último com 10 pontos e está cada vez mais próximo da descida, tendo hoje somado o terceiro desaire consecutivo.

Mais acima, no terceiro posto, está o Wolfsburgo, que beneficiou de um golo do croata Brekalo, aos 69, para bater o Colónia e manter-se firme no pódio, além de se colocar a três pontos do Leipzig, que joga mais tarde.

O segundo classificado recebe precisamente o líder Bayern Munique, com uma vantagem de quatro pontos, no jogo grande da jornada.

No outro oposto da tabela, o Colónia é 16.º, em posição de 'play-off' de manutenção, com 23 pontos, um abaixo da manutenção, tendo sido hoje igualado pelo Arminia Bielefeld, 17.º e penúltimo, após um empate em casa do Mainz (1-1), 14.º com 25.

O Augsburgo bateu o Hoffenheim por 2-1 e ultrapassou o rival na tabela, subindo ao 11.º posto, colocando-se nove pontos acima da 'linha de água'.

