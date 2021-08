No jogo para o bronze, agendado para quarta-feira às 10:40 locais (02:40 de Lisboa), André Ramos, da Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal, vai defrontar o brasileiro José Oliveira, com quem perdeu no arranque da fase de grupos

Antes da derrota com o malaio, André Ramos, que foi o único português a passar a fase de grupos dos torneios individuais, impôs-se a Mikhail Gutnik, do Comité Paralímpico da Rússia, por 4-2, no jogo dos quartos de final.

Portugal, que soma 26 medalhas no boccia em Jogos Paralímpicos, está representado na modalidade nos Jogos Tóquio2020 por 10 atletas que, depois de concluídos os torneios individuais, vão disputar as provas de equipas BC1/BC2, pares BC3 e pares BC4.

