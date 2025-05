"É uma honra e um orgulho comandar a seleção brasileira, que é a melhor do mundo. Eu tenho pela frente um grande trabalho, estou muito animado e otimista de que o Brasil volte a ser campeão", começou por dizer o técnico transalpino, de 65 anos, em conferência de imprensa.

O ex-treinador dos espanhóis do Real Madrid, clube que deixou ao fim de quatro temporadas, naquela que foi a sua segunda passagem pelo emblema 'merengue', falou da ausência de Neymar, do Santos, ainda que assumindo que conta com o avançado para o futuro.

"No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele hoje de manhã para lhe explicar isso. Ele está totalmente de acordo", explicou.

Depois, dirigiu-se aos adeptos da seleção 'canarinha', com o Flamengo a ser o emblema mais representado na convocatória de 25 jogadores, para os encontros diante do Equador e Paraguai, de qualificação para o Mundial2026.

"Vamos juntos, precisamos de todos vocês. Fui recebido aqui com muito carinho. Esta é a minha primeira convocatória e estou muito contente. Realmente, estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho de muita responsabilidade. Agradeço à CBF [Confederação Brasileira de Futebol] por me trazer", expressou.

O sucessor de Dorival Júnior no comando técnico, que será o primeiro selecionador estrangeiro do 'escrete' em quase um século, reconheceu que "o desafio é muito grande" e recordou a boa relação que teve ao longo da carreira com os jogadores daquele país.

"O desafio é muito grande. Eu sempre tive uma conexão especial com este país e vou tentar, com o trabalho, atingir o nível máximo. A minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 80. Treinei 34 jogadores brasileiros", recordou.

Ancelotti vai estrear-se como selecionador do Brasil numa visita ao Equador, em 05 de junho, antes de fazer o primeiro jogo como anfitrião, em São Paulo, diante do Paraguai, em jogos de qualificação para a fase final do Mundial de 2026, competição que o Brasil venceu em cinco ocasiões, a última em 2002.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Alisson (Liverpool, Ing), Bento (Al-Nassr, Ara) e Hugo Souza (Corinthians, Bra).

- Defesas: Alex Sandro (Flamengo, Bra), Alexsandro (Lille, Fra), Beraldo (Paris Saint-Germain, Fra), Carlos Augusto (Inter Milão, Ita), Danilo (Flamengo, Bra), Léo Ortiz (Flamengo, Bra), Vanderson (Mónaco, Fra), Wesley (Flamengo, Bra) e Marquinhos (Paris Saint-Germain, Fra).

- Médios: Andreas Pereira (Fulham, Ing), Andrey Santos (Estrasburgo, Fra), Bruno Guimarães (Newcastle, Ing), Casemiro (Manchester United, Ing), Ederson (Atlanta, Ita) e Gerson (Flamengo, Bra).

- Avançados: Antony (Bétis, Esp), Estêvão (Palmeiras, Bra), Martinelli (Arsenal, Ing), Matheus Cunha (Wolverhampton, Ing), Raphinha (FC Barcelona, Esp), Richarlison (Tottenham, Ing) e Vinícius Júnior (Real Madrid, Esp).

AJC // MO

Lusa/Fim