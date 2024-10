Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico lembrou que a visita ao Famalicão, no sábado, "vale três pontos como os outros" jogos, mas reconheceu que "há fases" da época que "transmitem uma mensagem para toda a gente" e a que se segue é uma delas.

"Temos aqui um conjunto de jogos em que, se tivermos rendimento, se ganharmos estes jogos, transmite uma mensagem para toda a gente. Não só para nós, mas para toda a gente lá fora. Portanto, diria que é um mês importantíssimo no nosso campeonato", reconheceu o treinador 'verde e branco'.

Até à próxima interrupção da I Liga, para os jogos das seleções, o Sporting visita o Famalicão, no sábado, recebe o Estrela da Amadora, em 01 de novembro, e visita o Sporting de Braga, em 10 de novembro, no mesmo dia em que o Benfica recebe o FC Porto.

São "jogos complicados", assumiu Rúben Amorim, que recusou que os 'leões' sejam favoritos se vencerem os três encontros, insistiu na ideia da "mensagem importante" que isso enviaria "para toda a gente" e assumiu o objetivo de revalidar o título.

"Vai ser um campeonato muito difícil, temos aqui uma sequência de jogos muito difícil, portanto não vamos passear. Vai ser duro, mas temos equipa para vencê-lo", apontou.

Na época passada, o Sporting venceu por 1-0 na visita ao Famalicão, "um passo importantíssimo na conquista do título", reconheceu Amorim, que este ano espera "o mesmo", apesar de os minhotos serem uma equipa que "tem apenas uma derrota no campeonato" e "jogadores talentosos" que "gostam destes jogos grandes".

"Diria que vamos defrontar uma equipa muito difícil, um treinador muito difícil, num campo muito difícil, mas estamos num momento em que, nestes jogos difíceis, nós temos de ganhar e esse vai ser o nosso objetivo", frisou.

Para a visita ao Famalicão, o técnico 'leonino' continua a não contar com os lesionados Eduardo Quaresma e Marcus Edwards, mas volta a ter Diomande, que "está recuperado da entorse" e "pode ir a jogo", enquanto Matheus Reis "está na mesma situação" que Pedro Gonçalves, ou seja, "não poderá fazer o jogo todo".

"Digamos que o Pedro Gonçalves pode jogar no banco, pode ser titular, não pode é fazer o jogo todo. Isso é certo. Aconteça o que acontecer, se jogar a titular, vai ter de sair nalguma parte do jogo, independentemente de precisarmos dele lá", desvendou Amorim.

O técnico, de resto, reconheceu a importância do avançado na equipa, não só por aumentar o leque de opções e permitir aumentar a rotatividade da equipa, como também para desmontar qualquer tipo de defesa adversária.

"Se tivermos as peças todas, acho que somos melhores a desbloquear qualquer bloco [defensivo]. O Pote [Pedro Gonçalves] é uma grande parte disso, pelos números que tem. Há poucos jogadores como ele junto à baliza, portanto, obviamente, ficamos mais fortes a desbloquear jogos com o Pote", resumiu.

O Sporting visita o Famalicão no sábado, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

A equipa orientada por Rúben Amorim procura somar a nona vitória noutros tantos jogos no campeonato, que lidera com 24 pontos, mais três do que o FC Porto e mais oito do que o Benfica, que tem um jogo em atraso.

Já o Famalicão, orientado por Armando Evangelista, segue em sétimo lugar, com 13 pontos, e perdeu apenas com o Vitória de Guimarães, na quarta jornada, mas não vence para o campeonato desde a ronda anterior e soma quatro empates consecutivos na competição.

