"Kami Rita alcançou o cume esta manhã [quarta-feira]. Ele estabeleceu um novo recorde de 30 subidas do Everest", disse Mingma Gyabu, da operadora comercial de aventura Seven Summit Treks, em declarações à agência France-Presse (AFP).

Guia de montanha há mais de 20 anos, o sherpa Kami Rita, de 54, subiu ao cume do Everest, a 8.849 metros de altitude, pela primeira vez em 1994. Desde então, ele escala a montanha mais alta do mundo quase todos os anos, levando clientes.

"Estou feliz com este recorde, mas os recordes acabam sendo quebrados. O facto de as minhas escaladas estarem a ajudar o Nepal a ser reconhecido no mundo deixa-me ainda mais feliz", disse Kami Rita depois de chegar ao cume do Everest pela 29.ª vez, em 12 de maio.

Para além do Everest, o nepalês escalou outros picos com mais de 8.000 metros de altura, incluindo o K2 no Paquistão (8.614), a segunda montanha mais alta do mundo. Oito das dez montanhas mais altas do planeta ficam no Nepal.

O Nepal emitiu este ano 419 licenças para escalar o Everest, durante a temporada da primavera, que vai de abril ao início de junho. Em 2023, mais de 600 alpinistas chegaram ao cume do Everest, que registou um número recorde de 18 mortes.

