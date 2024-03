Na sequência do pontapé de saída de Toni Kroos, o médio do Bayer Leverkusen Florain Wirtz aproveitou a apatia geral da seleção francesa para percorrer quase meio-campo sem oposição e desferir um remate que apanhou de surpresa o guarda-redes Brice Samba.

Após sofrer um dos golos mais rápidos de sempre em encontros de seleções, o guarda-redes do Lens voltou a ficar mal na 'fotografia' no segundo golo dos alemães, batido com facilidade por Kai Havertz (49 minutos).

Para a seleção anfitriã do próximo Europeu de futebol foi o regresso às vitórias, após o empate com o México (2-2) e as derrotas com Turquia (3-2 em casa) e Áustria (2-0 fora), nos anteriores três encontros de preparação para o Alemanha2024.

Já a França, que não alinhava sem Antoine Griezmann desde junho de 2017 e sofreu sempre um ou mais golos em cinco dos últimos seis encontros (só ficou com a folha limpa nos 14-0 a Gibraltar), voltou a marcar passo após o empate 2-2 com a Grécia, na última jornada da qualificação para o Europeu.

Noutro encontro particular disputado hoje, a Croácia venceu a Tunísia por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após o 0-0 registado no final dos 90 minutos regulamentares.

Dinamarca e Suíça também empataram 0-0, mas não houve lugar a desempate, num encontro em que o médio do Sporting Morten Hjulmand entrou aos 59 minutos para o lugar de Thomas Delaney e viu um cartão amarelo (68).

