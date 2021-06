A seleção germânica chegou ao intervalo a vencer já por 5-0, com golos de Robin Gosens (18 minutos), Ilkay Gundogan (21), Thomas Muller (27), um autogolo do guarda-redes letão Roberts Ozols (39), e de Serge Gnabry (45).

Na segunda parte, a Alemanha ainda ampliou o resultado com mais dois golos, de Timo Werner e de Leroy Sane, aos 50 e 76 minutos, mas a seleção letã fez o golo de honra à passagem do minuto 75, por Aleksej Saveljevs.

De realçar que o capitão da Alemanha, o guarda-redes Manuel Neuer, que jogou hoje os 90 minutos, alcançou um marco histórico ao tornar-se o primeiro guarda-redes da história da Alemanha a atingir as 100 internacionalizações.

A Alemanha é um dos adversários da seleção portuguesa no Grupo F da fase final do Euro2020, juntamente com as seleções da França e da Hungria.

Noutro jogo particular hoje realizado, a Ucrânia recebeu e venceu a seleção de Chipre por 4-0, com dois golos de Andriy Yarmolenko, aos 37 e 65 minutos, e de Oleksandr Zinchenko, aos 45+2, e de Roman Yaremchuk, aos 59.

De registar que a seleção ucraniana jogou em superioridade numérica desde o minuto 36, por expulsão do jogador cipriota Anteras Panayioutou.

A Ucrânia integra o grupo C do Euro2020, tendo como adversários as seleções da Holanda, da Áustria e da Macedónia do Norte.

Noutros jogos particulares hoje realizados, a seleção da Sérvia empatou a um golo na receção à congénere da Jamaica, enquanto as Ilhas Faroé golearam a seleção do Liechtenstein, por 5-1, e Andorra e Gibraltar empataram sem golos em casa da seleção dos Pirenéus.

