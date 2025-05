O tenista de Múrcia, segundo colocado no ranking ATP e campeão dos Masters 1.000 de Monte Carlo e Roma, somou a 16.ª vitória em 17 encontros disputados em terra batida esta temporada frente ao 'qualifier' italiano Giulio Zeppieri, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em apenas uma hora e 56 minutos.

"Estive muito, muito sólido. A primeira ronda nunca é fácil, voltar aqui para defender o título pode ser ainda mais duro. Mas comecei muito bem e mantive o meu ritmo de jogo durante todo o encontro. Tentei focar-me no meu jogo e ter um bom ritmo", explicou o murciano, de 22 anos.

Carlos Alcaraz, que poderá tornar-se no primeiro jogador a conseguir defender o título no Philippe-Chatrier desde o compatriota Rafael Nadal, em 2019 e 2020, vai prosseguir a sua demanda em Paris frente ao húngaro Fabian Marozsan (56.º ATP), com quem está empatado no confronto direto (1-1).

Tal como o detentor de quatro títulos do Grand Slam, o norueguês Casper Ruud (7.º ATP) também não enfrentou dificuldades para superar o primeiro adversário do segundo 'major' da época, o espanhol Albert Ramos-Viñolas (251.º ATP), e ao fim de três sucessivos sets, decididos com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, marcou duelo com Nuno Borges na segunda ronda.

Depois de se tornar, no domingo, o primeiro tenista português a operar uma reviravolta de dois sets a zero para vencer num Grand Slam, neste caso diante do francês Kyrian Jacquet, por 3-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 e 6-3, o tenista maiato (41.º ATP) vai medir forças pela segunda vez na carreira com o nórdico, duas vezes finalista do torneio francês, em 2022 e 2023, após a derrota no ATP 250 de Los Cabos, em 2024.

Ao contrário do grego Stefanos Tsitsipas (20.º ATP), vice-campeão em 2021 e responsável pela derrota de hoje do argentino Tomas Martin Etcheverry (53.º ATP), por 7-5, 6-3 e 6-4, e do francês Richard Gasquet, que adiou a despedida do 'major' francês, ao afastar o compatriota Terence Atmane, por 6-2, 2-6, 6-3 e 6-0, o norte-americano Taylor Fritz tornou-se no primeiro jogador do top 10 a ser eliminado na 'Cidade-Luz'.

Fritz, número quatro mundial, cedeu perante o alemão Daniel Altmaier (66.º ATP) em quatro partidas, com os parciais de 7-5, 3-6, 6-3 e 6-1, no mesmo dia em que o suíço Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros em 2015, não resistiu ao britânico Jacob Fearnley (55.º ATP) e, por 7-6 (8-6), 6-3 e 6-2, acabou derrotado na ronda inaugural.

A encerrar a sessão noturna na 'catedral' da terra batida, onde no domingo foi impressa a 'pegada' de Rafael Nadal em homenagem ao campeão de 14 'majors' franceses, o italiano Jannik Sinner ainda chegou a estar em desvantagem diante do francês Arthur Rinderknech (75.º ATP), por 2-5 no terceiro set, mas rapidamente alinhou cinco jogos consecutivos e encerrou a discussão pela qualificação para a segunda ronda, por 6-4, 6-3 e 7-5.

O próximo adversário de Sinner, bicampeão do Open da Austrália, em 2024 e 2025, e vencedor do Open dos Estados Unidos, em 2024, será o veterano Gasquet, de 38 anos, que tem como melhor resultado, em 21 participações, os quartos de final em 2016.

Na competição feminina, a polaca Iga Swiatek (5.ª WTA) entrou hoje em ação no principal palco do torneio, onde vai tentar erguer pela quinta vez o troféu, com um triunfo sobre a russa Rebecca Sramkova (42.º WTA), por duplo 6-3, ao passo que a espanhola Paula Badosa (10.ª WTA) levou a melhor ante a japonesa Naomi Osaka (41.ª WTA), bicampeã do Open da Austrália (2019 e 2021) e do Open dos Estados Unidos (2018 e 2020), pelos parciais de 6-7 (7-1), 6-1 e 6-4.

Entre as principais surpresas da jornada de hoje destaque para o triunfo da espanhola Jéssica Bouzas Maneiro (68.º WTA) frente à norte-americana Emma Navarro (9.ª WTA), a primeira tenista do top 10 da WTA a ser afastada, por 6-0 e 6-1, em apenas 55 minutos.

