O clube de Turim anunciou que o defesa português, de 21 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2029, após uma transferência realizada por 12,5 ME, que prevê ainda o pagamento aos vitorianos de mais de 2,5 ME mediante o cumprimento de objetivos e que obriga ainda o emblema 'bianconeri' a despender 1,3 ME em "encargos adicionais".

A transferência é a segunda mais avultada da história do emblema de Guimarães, atrás da venda do defesa central Tapsoba aos alemães do Bayer Leverkusen, em janeiro de 2020, por 18 ME.

O Vitória também confirmou a "alienação da totalidade dos direitos do jogador", que estava ligado ao emblema de Guimarães desde 2013, tendo agradecido a Alberto "os serviços prestados, dedicação e amor ao Vitória SC".

O lateral prepara-se para cumprir a primeira experiência fora de Portugal após ter marcado um golo e realizado duas assistências em 21 encontros na primeira metade da temporada, entre I Liga, Liga Conferência, Taça de Portugal e Taça da Liga, e prolongado o contrato que o ligava aos vimaranenses até junho de 2028.

Natural de Santo Tirso, o lateral iniciou a formação no Tirsense, mudou-se para o Vitória aos 10 anos, começou a trabalhar com o plantel principal dos minhotos na época 2022/23 e estreou-se em jogos oficiais em 11 de janeiro de 2024, no triunfo sobre o Penafiel, para os oitavos de final da Taça de Portugal (1-0).

Alberto vai encontrar o internacional português Francisco Conceição na equipa 'bianconeri', que ocupa o quinto lugar na Série A italiana e a 14.ª posição na fase de liga da Liga dos Campeões.

