Xhaja vai ter os compatriotas Arber Zalla e Rejdi Avdo como assistentes, com o alemão Robert Schröder a ocupar a posição de videoárbitro (VAR) no encontro que vai começar às 20:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Esta temporada, o árbitro albanês, de 34 anos, já dirigiu o empate do Sporting de Braga em casa do Elfsborg (1-1), na Liga Europa.

O Vitória de Guimarães, segundo classificado, precisa de apenas um empate em casa com a Fiorentina, terceira, para assegurar a qualificação direta para os oitavos de final da Liga Conferência.

O árbitro português Luís Godinho foi nomeado para estar no encontro entre os polacos do Jagiellonia e os eslovenos do Olimpija Ljubljana, igualmente na quinta-feira, numa partida que terá como assistentes os compatriotas Rui Teixeira e Pedro Almeida, com Tiago Martins como VAR.

