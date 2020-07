Tiago Brito chegou ao Benfica em 2017/18, proveniente do Sporting de Braga, e na Luz conquistou um título de campeão e três Taças da Liga.

"Muito feliz com o desfecho deste processo. Significa o desejo de ambas as partes continuarem juntas na luta por títulos. Estamos bem encaminhados para levarmos o nome do Benfica ao topo do futsal nacional e europeu", disse o jogador, citado pelo clube.

A época de 2019/20 do futsal foi suspensa em março devido à covid-19, e, posteriormente, cancelada, sem conclusão da Liga ou atribuição de título.

RPM // AJO

Lusa/Fim