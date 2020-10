Al Nassr perde nos penáltis e Rui Vitória falha final da 'Champions' asiática

O Al Nassr foi hoje afastado pelo Persepolis da final da Liga dos Campeões da Ásia de futebol, com a equipa treinada por Rui Vitória a ser derrotada nas grandes penalidades (5-3), depois do empate 1-1 no prolongamento.