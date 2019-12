Al Hilal vence Espérance Tunis e encontra Flamengo nas 'meias' do Mundial de clubes

O Al Hilal qualificou-se hoje para as meias-finais do Mundial de Clubes de futebol, ao vencer o Espérance Tunis, por 1-0, nas meias-finais, marcando encontro com o Flamengo, de Jorge Jesus.

