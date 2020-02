Académico de Viseu e FC Porto empatam na primeira mão das 'meias' da Taça O Académico de Viseu e o FC Porto empataram hoje 1-1, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu. desporto Lusa desporto/academico-de-viseu-e-fc-porto-empatam-na_5e39f841ec64cc12b387e7c9





Os 'dragões' adiantaram-se no marcador já na segunda parte, com um golo do avançado Zé Luís, aos 59 minutos, mas o Académico de Viseu, da II Liga, conseguiu chegar ao empate aos 70, por intermédio de João Mário.

O jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal está agendado para quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 20:45, no Porto.

