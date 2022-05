A jogar fora, os 'rossoneri', que apenas necessitavam de um empate para garantir o título, venceram com golos de Giroud (17 e 32) e Kessie (36), com três assistência de Rafael Leão, de nada valendo o triunfo do Inter Milão na receção à Sampdoria, também por 3-0.

Campeão pela última vez em 2010/11, o AC Milan, treinado por Stefano Pioli, voltou a conquistar o 'scudetto', o 19.º da sua história, igualando a marca do Inter Milão, mas longe da recordista Juventus, que já soma 36.

