Em San Siro, na 37.ª e penúltima jornada, o internacional português Rafael Leão, que foi titular, abriu o marcador aos 56 minutos e o defesa francês Theo Hernandez aumentou a diferença e confirmou o triunfo dos 'rossoneri', aos 75.

Com esta vitória, o AC Milan passou a ter cinco pontos de vantagem sobre o Inter Milão, segundo classificado, e, caso os atuais campeões tropecem na Sardenha, pode já hoje festejar o 'scudetto', o 19.º da sua história e o primeiro desde 2010/11.

Se os 'nerazzurri' conseguirem vencer o Cagliari, atual 18.º e antepenúltimo classificado, o AC Milan apenas necessita que um ponto na última jornada para confirmar o título.

Além de garantir a festa do AC Milan, um triunfo do Cagliari também confirma a descida do Génova, que perdeu hoje em Nápoles perante o terceiro posicionado da Serie A, por 3-0, na despedida de Lorenzo Insigne do clube do sul de Itália.

No Estádio Diego Armando Maradona, o avançado italiano de 30 anos, que passou 11 temporadas ligado no Nápoles, fez o segundo tento da sua equipa, aos 65 minutos, de grande penalidade, e acabou substituído nos instantes finais, recebendo uma grande ovação do público.

Insigne vai seguir carreira no campeonato dos Estados Unidos (MLS) ao serviço dos canadianos do Toronto.

Com Mário Rui a titular, o nigeriano Osimhen abriu o marcador, aos 32 minutos, e o eslovaco Lobotka fechou a contagem, aos 81.

No primeiro jogo do dia, num duelo entre equipas do meio da tabela, o Sassuolo foi vencer a Bolonha, por 3-1, com um 'bis' de Scamacca.

LG // JP

Lusa/Fim