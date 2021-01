O avançado de 34 anos estava sem clube, depois de ter deixado o Al-Duhail, do Qatar, e vai regressar ao futebol italiano, tendo defendido as cores da Juventus entre 2015 e 2019.

"Estou muito feliz. É um excelente reforço. O AC Milan voltou a ser um clube ambicioso e esta contratação demonstra isso", disse o técnico 'rossoneri', Stefano Pioli.

Para já, Mandzukic assinou um contrato válido até final da atual temporada, com mais uma de opção.

Vice-campeão mundial com a Croácia, no Mundial2018 da Rússia, o avançado deu primeiro nas vistas no Dinamo Zagreb, tendo depois representado Wolfsburgo, Bayern Munique e Atlético Madrid, antes de rumar a Turim.

Com a Juventus, Mandzukic conquistou cinco vezes a Serie A e três Taças de Itália.

O AC Milan lidera o campeonato italiano com três pontos de vantagem sobre o vizinho e eterno rival Inter Milão, segundo classificado, e com 10 sobre a Juventus, vencedor das últimas nove edições da competição, que aparece num surpreendente quinto posto.

A formação de Milão conquistou a Serie A pela última vez em 2010/11.

LG // AMG

Lusa/Fim