O avançado Mabululu 'bisou' pelos 'agostinos', enquanto Lazy marcou o golo de honra dos 'leões' de Cabinda.

Com este resultado, o 1.º de Agosto, que tem oito jogos em atraso em consequência do seu envolvimento nas eliminatórias da Taça da Confederação Africana, onde já foi afastado, soma 12 pontos a ascende ao 10.º lugar.

Das Faa, do Interclube, e Tiago Azulão, do Petro de Luanda, são os melhores marcadores da prova, ambos com seis golos, seguidos por Picas, do Petro de Luanda, com cinco golos.

Jogos da 13.ª jornada:

- Sábado, 27 fev:

Recreativo do Libolo - Interclube, 0-0.

Baixa de Cassange - Santa Rita de Cássia, 2-0.

- Domingo, 28 fev:

Bravos do Maquis - Williet de Benguela, 2-1.

Ferrovia do Huambo - Académica do Lobito, 1-0.

Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga, 0-1.

Cuando-Cubango FC - Petro de Luanda, 0-2.

Sagrada Esperança - Recreativo da Caála, 1-1.

- Segunda-feira, 01 mar:

1.º de Agosto - Sporting de Cabinda, 2-1.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 25 pontos.

2. Bravos do Maquis, 23 pontos.

3. Interclube, 22.

4. Sagrada Esperança, 19.

5. Recreativo da Caála, 19.

6. Ferrovia do Huambo, 19.

7. Académica do Lobito, 17.

8. Baixa de Cassange, 13.

9. Progresso do Sambizanga, 13.

10. 1.º de Agosto, 12.

11. Cuando-Cubango FC, 11.

12. Recreativo do Libolo, 11.

13. Desportivo da Huíla, 10.

14. Williet de Benguela, 10.

15. Santa Rita de Cássia, 9.

16. Sporting de Cabinda, 7.

DYAS // AJO

Lusa/Fim