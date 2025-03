"Um dos primeiros passos para acabar completamente com a guerra pode ser acabar com os ataques à energia ucraniana e a outras infraestruturas civis. Apoio este passo, e a Ucrânia confirmou que está pronta para o dar", escreveu Zelensky numa mensagem na rede social X sobre a chamada telefónica realizada hoje com o líder da Casa Branca.

A conversa dos Presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos ocorreu um dia depois de Trump ter anunciado um acordo com o homólogo russo, Vladimir Putin, para uma trégua de 30 dias limitada a ataques a infraestruturas e alvos energéticos.

HB // SCA

Lusa/Fim