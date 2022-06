A sessão de abertura está marcada para as 15:00, com os discursos do secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, e do presidente da concelhia do Funchal, Gonçalo Pimenta.

Seguem-se um conjunto de apresentações e a discussão da moção de estratégia global, intitulada 'A Direita da Madeira' e que tem como principal subscritor o candidato Rui Barreto, e das seis moções de estratégia setoriais.

No domingo, o congresso arranca às 09:00 com o anúncio das listas aos órgãos do CDS-PP Madeira, respetiva votação e divulgação dos resultados eleitorais.

No encerramento, contam-se as intervenções finais do presidente da comissão política regional do CDS-PP e do presidente dos centristas nacionais, Nuno Melo.

Em comunicado divulgado recentemente pela comissão organizadora do congresso, Rui Barreto afirmava ter como objetivo "continuar a afirmar o CDS como partido de poder, não como fim em si mesmo, mas sim como veículo para a resolução dos problemas da Madeira e dos madeirenses".

O candidato à liderança dos centristas insulares, que concorre sem adversários, quer que o partido seja um "garante de estabilidade", com a introdução de "novas ideias e novos modelos na governação da Madeira".

Rui Barreto, nascido no Funchal em 16 de setembro de 1976, licenciou-se em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Línguas da Madeira.

Foi presidente da Assembleia Municipal de Santana, vereador na Câmara do Funchal, deputado à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa da Madeira.

Atualmente é secretário regional da Economia, do Governo madeirense de coligação PSD/CDS-PP, presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

