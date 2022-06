Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,33% para 32.708,93 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,07% para 11.985,29 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.083,68 pontos, menos 0,41%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o índice Dow Jones a recuar 0,54%.

O Governo chinês disse hoje que se opõe "firmemente" às negociações comerciais, lançadas na quarta-feira, entre os Estados Unidos e a ilha de Taiwan, que Pequim considera como sua província.

"A China opõe-se firmemente. A China opõe-se a qualquer forma de intercâmbio oficial entre qualquer país e a região chinesa de Taiwan, incluindo a negociação e assinatura de um acordo económico e comercial com subordinação soberana e caráter oficial", afirmou em declarações à comunicação social o porta-voz do Ministério do Comércio, Gao Feng.

Desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, que a ilha de Taiwan é governada por um regime rival ao sistema comunista vigente na China continental.

Os Estados Unidos e Taiwan iniciaram negociações formais sobre um acordo comercial na quarta-feira.

PE (RN/JPI) // CSJ

Lusa/Fim